Cumhurbaşkanı Erdoğan bir fırından alışveriş yaptı (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir fırından alışveriş yaptı (2)

19.12.2020 15:18

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bir fırına girerek alışveriş yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bir fırına girerek alışveriş yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim Açılış Töreni'ne canlı bağlantı yapmak üzere Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Bosna Bulvarı'ndaki bir fırına uğrayan ve taş fırında pişen tam buğday, nohutlu ekmek ve simidin de aralarında bulunduğu ürünlerden satın alan Erdoğan, fırın sahibi ve çalışanlarla sohbet etti.

Erdoğan, fırından ayrılırken kendisine de bazı vatandaşlarla bir süre de görüştü.

Fırın sahibi Canik Askeroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a odun fırınında pişen ürünlerden sunduklarını belirterek, "Tam buğdaylı ekmek verdik. Nohut mayalı, ekşi mayalı ekmeğimizi verdik. Tam buğdaylı simit verdik. Sokak simidini verdik. Alman çavdarı gibi 5-6 çeşit ekmeğimizi verdik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İşleriniz nasıl gidiyor?" dediğini kaydeden Askeroğlu, "Bilgi aldı. Ustamızı sordu. Personele baktı. Hijyeni kontrol etti. Ürünleri kontrol etti. Memnun kaldı. Kendisine geldiği için teşekkür ettik. Sağ olsun. Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık." diye konuştu.

Askeroğlu, pandemi sürecinde sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen işlerinin oldukça iyi gittiğini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir fırından alışveriş yaptı (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir fırından alışveriş yaptı (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir fırından alışveriş yaptı (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir fırından alışveriş yaptı (2)

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan bir fırından alışveriş yaptı (2) - Son Dakika


Son Dakika

Billur Kalkavan, kendisinden 21 yaş küçük olan sevgilisiyle 11. yılını kutladı Bergüzar Korel ve Hatice Şendil SMA hastası çocuk için bağış gecesi yaptı! Acun Ilıcalı 250 bin TL gönderdi Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi tehdit edenleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir fırından alışveriş yaptı YouTube'un en çok kazananı değişmedi: 9 yaşındaki Ryan bir yılda 225 milyon TL kazandı Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem Otomotiv firmaları yıl sonu kampanyalarını açıkladı: İşte 200 bin TL'nin altındaki sıfır araçlar Batman'da 'yetişmez' denilen lavanta, Hollanda'ya ihraç edilince üreticiler sıraya girdi
Fransa'yı sallayan milli yıldızımız Yusuf Yazıcı: Golcüymüşüm haberim yok Fransa'yı sallayan milli yıldızımız Yusuf Yazıcı: Golcüymüşüm haberim yok         
15:27
Eski Galatasaray'lı Barış Özbek'in Survivor'a katılacağı iddia edildi Eski Galatasaray'lı Barış Özbek'in Survivor'a katılacağı iddia edildi         
14:38
Küçük çocuğa dehşeti yaşattı! 15 TL teklif edip küçük çocuğu yemeğe götürme bahanesiyle kaçırmaya çalışmış Küçük çocuğa dehşeti yaşattı! 15 TL teklif edip küçük çocuğu yemeğe götürme bahanesiyle kaçırmaya çalışmış         
14:34
"Koronayı atlattım" diye sevinme! Uzman isim virüsü yenenleri bekleyen hastalıkları tek tek saydı         
14:14
Koronayı yenen eski belediye başkanı, yoğun bakımdan çıkmaya hazırlanırken patlamada can verdi Koronayı yenen eski belediye başkanı, yoğun bakımdan çıkmaya hazırlanırken patlamada can verdi         
13:20
Zeytin ağacında buldukları not ve para şok etti: Ailem koronaya yakalandı, yapraklarınızı almak zorunda kaldım Zeytin ağacında buldukları not ve para şok etti: Ailem koronaya yakalandı, yapraklarınızı almak zorunda kaldım         
11:52
Rus ve Ukraynalı turistler aralık ayında denizin tadını çıkardı Rus ve Ukraynalı turistler aralık ayında denizin tadını çıkardı         
11:39
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti yardıma muhtaç olanlar için harekete geçti Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti yardıma muhtaç olanlar için harekete geçti         
11:13
Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı         
09:58
Erkek arkadaşıyla uykuda yakalandığı yangından son anda kurtarıldı, olayın şokunu atlamadan mahallelinin saldırısına uğradı Erkek arkadaşıyla uykuda yakalandığı yangından son anda kurtarıldı, olayın şokunu atlamadan mahallelinin saldırısına uğradı         
08:44
Değişimi çok masraflıydı! Şehir tabelalarında artık nüfus ve rakım yer almayacak Değişimi çok masraflıydı! Şehir tabelalarında artık nüfus ve rakım yer almayacak         
08:44
En pahalı taksi yolculuğu! Kısıtlamayı hiçe sayan kadın tavırlarıyla çileden çıkardı En pahalı taksi yolculuğu! Kısıtlamayı hiçe sayan kadın tavırlarıyla çileden çıkardı         
08:44
Boğaz'daki otelin icradan satılmasının ardından Ahu Aysal'dan ilk açıklama: Olan oldu, geriye bakamayız Boğaz'daki otelin icradan satılmasının ardından Ahu Aysal'dan ilk açıklama: Olan oldu, geriye bakamayız         
08:39
Pandemide ev yapımı ve ambalajlı ürüne talep arttı Pandemide ev yapımı ve ambalajlı ürüne talep arttı         
08:36
Şiddet gördüğü eşinden kaçıp eski eşine sığınan kadının başına gelmeyen kalmadı! Saatlerce tamirhanede alıkonuldu Şiddet gördüğü eşinden kaçıp eski eşine sığınan kadının başına gelmeyen kalmadı! Saatlerce tamirhanede alıkonuldu         
08:34
Son Dakika! Gaziantep'te bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı: 9 kişi hayatını kaybetti Son Dakika! Gaziantep'te bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı: 9 kişi hayatını kaybetti         
08:09
Mucize Doktor'a veda eden Seda Bakan ayrılık kararını açıkladı Mucize Doktor'a veda eden Seda Bakan ayrılık kararını açıkladı         
13:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2020 15:43:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir fırından alışveriş yaptı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei