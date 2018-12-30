Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: " 'Bir Gece Ansızın Gelebiliriz' Dedik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " 'Bir Gece Ansızın Gelebiliriz' Dedik.

21 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " 'Bir gece ansızın gelebiliriz' dedik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " 'Bir gece ansızın gelebiliriz' dedik. Sözümüzde durduk, teröristleri inlerinde bastık ve imha ettik, imha ediyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 08:53 Kaynak: AA

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