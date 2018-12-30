Cumhurbaşkanı Erdoğan: " 'Bir Gece Ansızın Gelebiliriz' Dedik.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " 'Bir gece ansızın gelebiliriz' dedik.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " 'Bir gece ansızın gelebiliriz' dedik. Sözümüzde durduk, teröristleri inlerinde bastık ve imha ettik, imha ediyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 08:53 Kaynak: AA
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