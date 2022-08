Muş haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951. yılı dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinlikte konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadeleye ilişkin, "Güney sınırlarımızı bir uçtan diğer uca 30 kilometre derinliğinde bir koridorla güvence altına alana kadar mücadelemizin bitmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyorum." dedi.

Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'taki etkinlik alanında yaptığı konuşmada, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiğinde her inançtan, her kökenden insanın onurunu garanti altına aldığını söyledi.

Fetih Marşı'nın "Bırak, bozuk saatler yalan yanlış işlesin/Çelebiler çekilip haremlerde kışlasın/Yürü aslanım, fetih hazırlığı başlasın/Yürü, hala ne diye kendinle savaştasın/Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın." dizelerini okuyan Erdoğan, Milli Mücadele kazanılıp Cumhuriyet kurulurken de Anadolu'da yaşayan ve Anadolu'ya sığınan herkesin canının, malının, haysiyetinin müstevlilerin ayakları altında ezilmekten kurtarıldığını vurguladı.

Erdoğan, İstiklal Marşı'nın dizelerini okuyarak, bugün de Türkiye'yi dünyanın en güçlü devletleri arasına sokmak için verilen demokrasi ve kalkınma mücadelesinin, Türk milleti ve dostların tamamı için olduğunu anlattı.

Son dönemdeki mücadelenin somut örneğinin 15 Temmuz destanı olduğuna işaret eden Erdoğan, "Dudağında tekbir, elinde bayrak/Namusun şiarı yiğitler gördüm/Bağrına gül gibi bastı şu toprak/Ölümü öldüren şehitler gördüm." dizelerini okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her bir vatandaşın güvenliğini, huzurunu teminat altına almak için terör örgütlerinin başını ezdiklerini ve ezmeye devam edeceklerini dile getirerek, "Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde ezdik, ezmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın yazdığı şiirin "Soğuk namlular elimizde, yürüyorken dağlara/Şehitlerden selam geldi, savaşan tüm sağlara." dizelerini okuyan Erdoğan, Türkiye'deki her bir insanın refahını, hayat kalitesini ve standartlarını yükseltmek için asırlara bedel eserler ve hizmetler ürettiklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 20 yılda inşa edilen her eserin, her hizmetin bu anlayışla hayata geçirildiğini belirtti.

"2023 yaklaştıkça yeni oyunlar, yeni sinsilikler peşinde koşmaları boşuna değildir"

Her bir ferdin geleceğe güvenle bakabilmesi için vizyonları genişlettiklerini, derinleştirdiklerini ve büyüttüklerini aktaran Erdoğan, yaklaşık 11 yıl önce bu vizyonun adına 2023 dediklerini, bugün 2053 dediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın da 2071 diyerek yollarına devam edeceklerini kaydetti.

Kalkınmadan güvenliğe, diplomasiden ekonomiye hiçbir alanda mücadelenin bitmediğinin altını çizen Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 6'ncı yıl dönümü içerisinde bulunulduğunu hatırlatarak şöyle devam etti:

"Terörle mücadelede, sınırlarımız içinde ve ötesinde görev yapan, şehitlik ve gazilik mertebelerine ulaşan kahraman askerlerimizin her birine şükranlarımı sunuyorum. Halen sınırlarımızda ve ötesinde kahramanca mücadele eden askerlerimize ve tüm güvenlik görevlilerimize başarılar diliyor, Rabbimden hepsini korumasını niyaz ediyorum. Güney sınırlarımızı bir uçtan diğer uca 30 kilometre derinliğinde bir koridorla güvence altına alana kadar mücadelemizin bitmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyorum. Kendileri diledikleri zaman, diledikleri yere harekat düzenleyip bize 'Sakın ha!' diyerek parmak sallayanların riyakarlıklarının farkındayız, bu samimiyetsiz ifadeleri asla dikkate almıyoruz. Ülkemizin güvenlik önceliklerine göre, kendi planlamamıza göre bu operasyonları sürdüreceğiz. Hep söylediğimiz gibi bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz.

Bizim diğerlerinden farkımız; kimsenin toprağında, birliğinde, beraberliğinde gözümüz yoktur. Biz sadece kendi güvenliğimiz ve dostlarımızın huzuru için çalışıyoruz. Geçmişi sömürge ve katliam lekeleriyle dolu olan hiçbir ülkenin, toplumun, Türkiye'nin bu haysiyetli, ilkeli ve adil mücadelesine söz söylemeye hakkı yoktur. Türkiye'nin önünü iki asırdır kullandıkları yöntemlerle artık kesemediklerini görenlerin 2023 yaklaştıkça yeni oyunlar, yeni sinsilikler peşinde koşmaları boşuna değildir. Ne yaparlarsa yapsınlar, başaramayacaklar."

"Sakın kader deme kaderin üstünde bir kader vardır/Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır/Gün batsa ne olur geceyi onaran bir mimar vardır/Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır" dizelerini okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletle birlikte gerektiğinde küllerinden hisarlar yaparak mücadeleyi başarıya ulaştırmakta kararlı olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teslimiyetlerinin sadece Allah'a olduğunu, onun dışında kendilerini durduracak, geriletecek, esarete, sefalete, zillete sürükleyecek beşeri bir güç tanımadıklarını ve tanımayacaklarını vurguladı.

"Ya olacağız, ya olacağız." diyen Erdoğan, Türkiye ve Türk milleti için başka yolun bulunmadığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı ile geleceği yeniden inşa ve ihya edeceklerini sözlerine ekledi.

Notlar

Erdoğan, konuşmasının ardından beraberindekilerle han çadırına geçerek bir süre burada kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de eşlik etti.

Alanda, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği de gösteri düzenledi.

(Bitti)