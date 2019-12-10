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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gün kendisine Nobel Barış Ödülü verilmesi halinde bunu almayacağını...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gün kendisine Nobel Barış Ödülü verilmesi halinde bunu almayacağını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:12 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gün kendisine Nobel Barış Ödülü verilmesi halinde bunu almayacağını bildirdi.
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