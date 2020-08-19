Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir hakikatin tekrar altını çizerek ifade etmekte fayda görüyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir hakikatin tekrar altını çizerek ifade etmekte fayda görüyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir hakikatin tekrar altını çizerek ifade etmekte fayda görüyorum. 'Doğu Akdeniz'de ne işimiz var?' diyen muhalefetin bu kısmı iyi dinlemesini istiyorum. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'den Libya'ya kadar farklı cephelerde yürüttüğü mücadele sadece bir hak mücadelesi değil, bir istikbal mücadelesidir." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 15:56
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bir hakikatin tekrar altını çizerek ifade etmekte fayda görüyorum. - Son Dakika
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