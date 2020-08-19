Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir hakikatin tekrar altını çizerek ifade etmekte fayda görüyorum. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir hakikatin tekrar altını çizerek ifade etmekte fayda görüyorum. 'Doğu Akdeniz'de ne işimiz var?' diyen muhalefetin bu kısmı iyi dinlemesini istiyorum. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'den Libya'ya kadar farklı cephelerde yürüttüğü mücadele sadece bir hak mücadelesi değil, bir istikbal mücadelesidir." - ANKARA