Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir Hayali Gerçekleştirip Uzay Ajansı'nı Kurduk. Ülkemizi Uzay...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir hayali gerçekleştirip Uzay Ajansı'nı kurduk. Ülkemizi uzay araştırmaları ve teknolojisinde süper lige taşıyacak tarihi bir adım attık."
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Bir hayali gerçekleştirip Uzay Ajansı'nı kurduk. Ülkemizi uzay araştırmaları ve teknolojisinde süper lige taşıyacak tarihi bir adım attık."
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:46 Kaynak: AA
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