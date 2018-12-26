Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir Hayali Gerçekleştirip Uzay Ajansı'nı Kurduk. Ülkemizi Uzay...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir Hayali Gerçekleştirip Uzay Ajansı'nı Kurduk. Ülkemizi Uzay...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir hayali gerçekleştirip Uzay Ajansı'nı kurduk. Ülkemizi uzay araştırmaları ve teknolojisinde süper lige taşıyacak tarihi bir adım attık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir hayali gerçekleştirip Uzay Ajansı'nı kurduk. Ülkemizi uzay araştırmaları ve teknolojisinde süper lige taşıyacak tarihi bir adım attık."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:46 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avukatı, Halk TV'yi ve Uğur Dündar'ın Programını RTÜK'e Şikayet Etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pirim Müjdesi İşverenleri Heyecanlandırdı

VAR Olmasaydı Süper Ligde Puan Durumu Nasıl Olurdu? Fevzi Tuncay, Muğlaspor'da Kaleci Antrenörlüğü Görevine Getirildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 16:39:22. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir Hayali Gerçekleştirip Uzay Ajansı'nı Kurduk. Ülkemizi Uzay...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]