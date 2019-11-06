Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir imam hatipli olarak çocuklarımın imam hatip kapısında neler çektiğini...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bir imam hatipli olarak çocuklarımın imam hatip kapısında neler çektiğini...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir imam hatipli olarak çocuklarımın imam hatip kapısında neler çektiğini...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir imam hatipli olarak çocuklarımın imam hatip kapısında neler çektiğini bilen bir baba olarak bunları yaşadık" -"Türkiye'de ilahiyat ve imam hatip eğitiminin yaygınlaştırılmasının sebebini bugün hepimiz çok acı bir tebessümle hatırlıyoruz" -"Bir imam hatipli...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir imam hatipli olarak çocuklarımın imam hatip kapısında neler çektiğini bilen bir baba olarak bunları yaşadık"

-" Türkiye'de ilahiyat ve imam hatip eğitiminin yaygınlaştırılmasının sebebini bugün hepimiz çok acı bir tebessümle hatırlıyoruz"

-"Bir imam hatipli olarak çocuklarımın imam hatip kapısında neler çektiğini bilen bir baba olarak bunları yaşadık. Rabbim tekrarını bizlere göstermesin inşallah"

-"Şimdi biz bir zamanlar ben dindar bir gençlik dedim bana imam hatipliler bile saldırdı. Geçmişimde imam hatip var, 'nereden çıktı bu iş, nereden çıktı bu tespit' gibi sözde köşe yazarı onlar bile bize saldırdı. 'Dindar bir gençlik istiyoruz, yetiştireceğiz' dediğim için. İnşallah dindar bir gençlik sizin ellerinizde yetişecek"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir imam hatipli olarak çocuklarımın imam hatip kapısında neler çektiğini...

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:21 Kaynak: İHA
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