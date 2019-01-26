Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir Kobi'ye İşini Büyütmesi ve Dolayısıyla İstihdamı Artırması İçin Uygun...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir Kobi'ye İşini Büyütmesi ve Dolayısıyla İstihdamı Artırması İçin Uygun...

33 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir KOBİ'ye işini büyütmesi ve dolayısıyla istihdamı artırması için uygun şartlarda finansman sağlıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir KOBİ'ye işini büyütmesi ve dolayısıyla istihdamı artırması için uygun şartlarda finansman sağlıyoruz. Bazı kişilerin bu kaynağı işinde kullanmak yerine götürüp faize veya benzeri finans araçlarına yatırdığını duyuyoruz. Döviz kuru ve enflasyon konusunda çok abartılı öngörülerde bulunup fiyatlarını şişiren kimi ticaret erbabının, tam tersi gelişmeler yaşanmasına rağmen aynı şekilde devam ettiğine şahit oluyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:43 Kaynak: AA

Politika
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