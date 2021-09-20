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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir mekana şeref katan oradaki insanlardır - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir mekana şeref katan oradaki insanlardır

20.09.2021 20:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir mekana şeref katan oradaki insanlardır, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temeli 4 yıl önce New York'un Manhattan bölgesinde atılan Türkevi'nin (Turkish House) açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temeli 4 yıl önce New York'un Manhattan bölgesinde atılan Türkevi'nin (Turkish House) açılışında konuştu. Erdoğan, Türkevi'nin kapılarının herkese açık olduğunu vurgulayarak "Atalarımız 'Şerefü'l-mekan bi'l-mekin' yani 'bir mekana şeref katan oradaki insanlardır' diyor. Türkevi'nin içinde yaşayacak, çalışacak, ziyarete gelecek insanların samimiyetle sahiplenmesiyle, kullanmasıyla, hakkını vermesiyle arzu ettiğimiz konumuna geleceğini düşünüyorum. İşte bunun için Türkevi binamızın kapılarının herkese açık olduğunun altını tekrar çiziyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti;

"Temelini 4 yıl önce attığımız ve bugün açılışını yaptığımız yeni Türkevi binamızın Allah'tan hayırlı olmasını diliyorum. Bu tarihi günde aramızda olduğunuz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Bugün haklı bir gurur yaşıyoruz. Gururluyuz çünkü devletimize, milletimize kalıcı bir eser daha kazandırıyoruz. Gururluyuz çünkü bu eserle New York'un siluetine tarihi ve geleneksel mimarimizin güzelliklerini ve zarafetini yansıtıyoruz. Gururluyuz çünkü mimarlarımızın, mühendislerimizin ve işçi kardeşlerimizin alın teriyle muhteşem bir eserin inşasını tamamladık. Bu göz kamaştırıcı binanın inşasında kullanılan malzeme ve tefrişat unsurları büyük ölçüde Türkiye'den getirildi. Mimarinin ve mühendisliğin en son imkanlarının kullanıldığı tasarımı, iklim değişikliğini konuştuğumuz şu dönemde çevreye duyarlılık esasına göre yapıldı. Böylece Türkiye bu eserle beraber büyüklüğünü, birikimini ve artan gücünü yansıtan bir baş yapıt ortaya çıkardı."

'DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR'

Erdoğan Türkevi'nin 1977 yılından itibaren satın alınan arsa üzerinde yükseldiğini vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti;

"Binamız aslında rahmetli Süleyman Demirel başta olmak üzere eski Dışişleri Bakanlarımızdan merhum İhsan Sabri Çağlayangil tarafından devletimize kazandırılan arsa üzerinde yükseldi. 1977-2013 yılları arasındaki ilk hizmet döneminin ardından binamızı yenilmeye karar verdik. Kültürümüzde müstesna bir yere sahip laleden ilham alınarak Selçuklu motifleri gibi geleneksel öğelerle bezenerek tasarlanan yeni mimarisiyle Türkevi'ne bugün tekrar kavuştuk. Burası Birleşmiş milletler nezdindeki Daimi Temsilciliğimize ve New York Başkonsolosluğumuza ev sahipliği yapacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti New York temsilciliği de Türkevi'nde faaliyet gösterecek. Birleşmiş Milletler Binası'nın tam karşısında bu denli önemli bir eseri hayata geçirmemiz ayrı bir anlam taşıyor. Türkiye, BM'in kurucu üyelerinden biri olarak uluslararası barışın ve güvenliğin tesisi için gösterilen çabalara aktif katkı sağlıyor. Uluslararası misyonlarda üstlendiğimiz sorumlulukları başarıyla yerine getirdik, getiriyoruz. Küresel sorunların çok taraflılık temelinde çözülmesi için yoğun gayret sarf ediyoruz. Dünya 5'ten büyüktür diyerek çok kutuplu, çok merkezli, çok kültürlü, daha kapsayıcı ve daha adil bir küresel düzeni savunuyoruz. Girişimci ve insani dış politikalarımızla uluslararası alanda etkin roller üstelenerek, milyonlarca mazlum göçmene kapılarımızı açarak daha adil bir sistem taahhüttün hayata geçirilmesi için çaba harcıyoruz. Türkevi binamız BM'e, çok taraflılığa, adalete ve barışa olan inancımızın da bir sembolüdür."

TÜRKEVİ'NİN KAPILARI HERKESE AÇIK

Türkevi'nin temeline bıraktığı mektuptan bahseden Erdoğan "Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıldönümü olan 2023'e giden süreçte Türkevi binamız uluslararası toplumdaki yerimizin de bir yansıması olacaktır. Temeline bırakmış olduğum mektubumda da vurguladığım üzere, binamız Türkiye'nin başarı hikayesinin sembollerinden biri olarak inşallah uzunca bir süre hizmet verecektir. Türkevi, sunduğu imkanlarla BM'in ve üye ülkelerin faaliyetlerine hizmet vermeye hazırdır. Ülkemizde de sık sık tekrarladığım bir atasözünü sizlerle burada paylaşmak istiyorum; Atalarımız 'Şerefü'l-mekan bi'l-mekin' yani 'bir mekana şeref katan oradaki insanlardır' diyor. Türkevi'nin içinde yaşayacak, çalışacak, ziyarete gelecek insanların samimiyetle sahiplenmesiyle, kullanmasıyla, hakkını vermesiyle arzu ettiğimiz konumuna geleceğini düşünüyorum. İşte bunun için Türkevi binamızın kapılarının herkese açık olduğunun altını tekrar çiziyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir mekana şeref katan oradaki insanlardır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir mekana şeref katan oradaki insanlardır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir mekana şeref katan oradaki insanlardır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir mekana şeref katan oradaki insanlardır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir mekana şeref katan oradaki insanlardır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir mekana şeref katan oradaki insanlardır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir mekana şeref katan oradaki insanlardır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir mekana şeref katan oradaki insanlardır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir mekana şeref katan oradaki insanlardır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir mekana şeref katan oradaki insanlardır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir mekana şeref katan oradaki insanlardır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir mekana şeref katan oradaki insanlardır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir mekana şeref katan oradaki insanlardır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir mekana şeref katan oradaki insanlardır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir mekana şeref katan oradaki insanlardır

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Manhattan, New York, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir mekana şeref katan oradaki insanlardır - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir mekana şeref katan oradaki insanlardır - Son Dakika
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