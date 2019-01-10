Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir Milletin Eğer Estetik Zevki Yoksa O Ülkedeki Diğer Çalışmaların Arzu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir Milletin Eğer Estetik Zevki Yoksa O Ülkedeki Diğer Çalışmaların Arzu...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir milletin eğer estetik zevki yoksa o ülkedeki diğer çalışmaların arzu edilen neticelere ulaşması da mümkün değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir milletin eğer estetik zevki yoksa o ülkedeki diğer çalışmaların arzu edilen neticelere ulaşması da mümkün değildir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:41 Kaynak: AA

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