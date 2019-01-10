Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir Milletin Eğer Estetik Zevki Yoksa O Ülkedeki Diğer Çalışmaların Arzu...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir milletin eğer estetik zevki yoksa o ülkedeki diğer çalışmaların arzu edilen neticelere ulaşması da mümkün değildir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Bir milletin eğer estetik zevki yoksa o ülkedeki diğer çalışmaların arzu edilen neticelere ulaşması da mümkün değildir."
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:41 Kaynak: AA
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