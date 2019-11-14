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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir şeyi birbirinden ayırt etmemiz lazım. Bizim Kürtlerle bir sorunumuz...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir şeyi birbirinden ayırt etmemiz lazım. Bizim Kürtlerle bir sorunumuz yok. Bizim sorunumuz terör örgütleriyle."
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 07:28 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir şeyi birbirinden ayırt etmemiz lazım. Bizim Kürtlerle bir sorunumuz yok. Bizim sorunumuz terör örgütleriyle."
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