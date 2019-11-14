Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir şeyi birbirinden ayırt etmemiz lazım. Bizim Kürtlerle bir sorunumuz...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bir şeyi birbirinden ayırt etmemiz lazım. Bizim Kürtlerle bir sorunumuz... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir şeyi birbirinden ayırt etmemiz lazım. Bizim Kürtlerle bir sorunumuz...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir şeyi birbirinden ayırt etmemiz lazım. Bizim Kürtlerle bir sorunumuz yok. Bizim sorunumuz terör örgütleriyle."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir şeyi birbirinden ayırt etmemiz lazım. Bizim Kürtlerle bir sorunumuz yok. Bizim sorunumuz terör örgütleriyle."

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 07:28 Kaynak: AA
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