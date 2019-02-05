Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir Siyasi Partinin Bankacılık Faaliyeti Yapması Doğru Değil."
2 saat önce
IHAAW141118-SIY/05-02-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir siyasi partinin bankacılık faaliyeti yapması doğru değil." 05.02.2019 14: 11: 18 TSI NNNN.
IHAAW141118-SIY/05-02-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir siyasi partinin bankacılık faaliyeti yapması doğru değil." 05.02.2019 14: 11: 18 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:19 Kaynak: İHA
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