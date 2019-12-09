Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir sondaj gemisi daha alınacağını belirtti ve sadece Akdeniz'de değil,...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir sondaj gemisi daha alınacağını belirtti ve sadece Akdeniz'de değil,... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir sondaj gemisi daha alınacağını belirtti ve sadece Akdeniz'de değil,...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir sondaj gemisi daha alınacağını belirtti ve sadece Akdeniz'de değil, Karadeniz'de, hatta uluslararası sularda çalışmaların sürdürüleceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir sondaj gemisi daha alınacağını belirtti ve sadece Akdeniz'de değil,..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir sondaj gemisi daha alınacağını belirtti ve sadece Akdeniz'de değil, Karadeniz'de, hatta uluslararası sularda çalışmaların sürdürüleceğini söyledi. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz, Akdeniz, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:24 Kaynak: İHA
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