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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir sondaj gemisi daha alınacağını belirtti ve sadece Akdeniz'de değil,...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir sondaj gemisi daha alınacağını belirtti ve sadece Akdeniz'de değil, Karadeniz'de, hatta uluslararası sularda çalışmaların sürdürüleceğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:24 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir sondaj gemisi daha alınacağını belirtti ve sadece Akdeniz'de değil, Karadeniz'de, hatta uluslararası sularda çalışmaların sürdürüleceğini söyledi. - İSTANBUL
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