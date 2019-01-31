Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir Tarafta Zillet İttifakı, Öbür Tarafta Cumhur İttifakı"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bütün büyük şehirlerde, illerde Cumhur İttifakı olarak inşallah yeni bir süreç başlatacağız. Bir tarafta zillet ittifakı, öbür tarafta Cumhur İttifakı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bütün büyük şehirlerde, illerde Cumhur İttifakı olarak inşallah yeni bir süreç başlatacağız. Bir tarafta zillet ittifakı, öbür tarafta Cumhur İttifakı. PKK terör örgütünün kol kola girdiği CHP, öbür tarafta malum partilere 31 Mart'ta gereken dersi vermeye hazır mıyız?" dedi.



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Ankara Kapalı Spor Salonu'nda AK Parti'nin seçim manifestosunu açıklayacak. Erdoğan, salona girmeden önce salon dışında bekleyen partililere hitap etti. 31 Mart yerel seçimlerinin manifestosunu açıklayacağını anımsatan Erdoğan, bu manifestoyla birlikte yerel seçimlerin çerçevesini çizmiş olacaklarını söyledi. AK Parti olarak yerel seçimlere çok yoğun hazırlandıklarını ifade eden Erdoğan, "Şu anda da bu hazırlıkların neticesinde bu yerel seçimlerde hangi çerçevede neler yapacağız bunların hazırlıklarını bitirdik. Özellikle merkezi yönetimde neler yaptığımızı biliyorsunuz. Eğitimde neler yaptık, neler yapıyoruz, sağlıkta neler yaptık, neler yapıyoruz, adalette, emniyette neler yaptık, neler yapıyoruz, ulaşımda neler yaptık, neler yapıyoruz, enerjide neler yaptık, neler yapıyoruz, dış politikada dünyadaki konumumuz nedir, bunları zaten biliyorsunuz. Şimdi yerel seçimdeyiz. Yerel seçimde İstanbul'dan yola çıkarken üç Ç demiştik. Çöp, çukur, çamur. Niye? Çünkü, CHP demek çöp demektir, çukur demektir, çamur demektir. Biz gedik bunları yok ettik. Bunları tertemiz hale getirdik ve modern şehirler meydan getirdik" diye konuştu.



Erdoğan, şunları kaydetti:



"İstanbul'da Binali Bey ile inşallah bu yola devam ediyoruz, edeceğiz. Ankara'da Mehmet Özhaseki kardeşimizle bu yola devam ediyoruz, edeceğiz. İnşallah İzmir'de de Nihat Zeybekçi kardeşimizle İzmir'i inanıyorum ki İzmirli kardeşlerimiz bize emanet edecekler ve İzmir'i çok farklı bir şehir haline getireceğiz. Bütün büyük şehirlerde, illerde Cumhur İttifakı olarak inşallah yeni bir süreç başlatacağız. Bir tarafta zillet ittifakı, öbür tarafta Cumhur İttifakı. PKK terör örgütünün kol kola girdiği CHP, öbür tarafta malum partilere 31 Mart'ta gereken dersi vermeye hazır mıyız? Sandıkları patlatmaya hazır mıyız? Ana kademeye soruyorum gece gündüz demeden çalışmaya hazır mıyız? Kadın kollarımıza soruyorum gece gündüz çalışmaya hazır mıyız? Gençler, gece gündüz çalışmaya var mıyız? Allah yar ve yardımcımız olsun. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Yolumuz açık olsun. 31 Mart ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olsun." - ANKARA

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