Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir taraftan Atatürk'ün partisiyiz diyeceksin öbür taraftan Misak-ı Milli...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir taraftan Atatürk'ün partisiyiz diyeceksin öbür taraftan Misak-ı Milli...

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir taraftan Atatürk'ün partisiyiz diyeceksin öbür taraftan Misak-ı Milli nedir bunu bilmeyeceksin" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bu insanların yavrularımızı istismarına izin vermeyeceğiz" "3-4 tane belediye almakla bir yere varamazsın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir taraftan Atatürk'ün partisiyiz diyeceksin öbür taraftan Misak-ı Milli nedir bunu bilmeyeceksin"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

"Bu insanların yavrularımızı istismarına izin vermeyeceğiz"

"3-4 tane belediye almakla bir yere varamazsın"

Mustafa Kemal Atatürk, Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:19 Kaynak: İHA
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