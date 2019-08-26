Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir taraftan Atatürk'ün partisiyiz diyeceksin öbür taraftan Misak-ı Milli...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir taraftan Atatürk'ün partisiyiz diyeceksin öbür taraftan Misak-ı Milli nedir bunu bilmeyeceksin" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bu insanların yavrularımızı istismarına izin vermeyeceğiz" "3-4 tane belediye almakla bir yere varamazsın"
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:19 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir taraftan Atatürk'ün partisiyiz diyeceksin öbür taraftan Misak-ı Milli nedir bunu bilmeyeceksin"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:
"Bu insanların yavrularımızı istismarına izin vermeyeceğiz"
"3-4 tane belediye almakla bir yere varamazsın"
Devlet Bahçeli'den şehit haberleri sonrası açıklama: Milli şeref, terör şerefsizliğini silip süpürecek Cengiz Ünder sezona golle başladı Mardin'e kayyum atanan Yaman'ın, Erdoğan ve bakanlara 600 bin liralık hediye aldığı ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'güvenli bölge' açıklaması: Çok yakında kara birliklerimiz girecek