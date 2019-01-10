Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir Toplumda Sanat ve Edebiyat Felç Olmuşsa O Toplumda Ortak Değerlerin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir toplumda sanat ve edebiyat felç olmuşsa o toplumda ortak değerlerin üretilmesi ve yaşatılması zordur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir toplumda sanat ve edebiyat felç olmuşsa o toplumda ortak değerlerin üretilmesi ve yaşatılması zordur."

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