Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir Toplumda Sanat ve Edebiyat Felç Olmuşsa O Toplumda Ortak Değerlerin...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir toplumda sanat ve edebiyat felç olmuşsa o toplumda ortak değerlerin üretilmesi ve yaşatılması zordur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir toplumda sanat ve edebiyat felç olmuşsa o toplumda ortak değerlerin üretilmesi ve yaşatılması zordur."
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:38 Kaynak: AA
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