Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir Türkiye Var, İkinci Bir Türkiye Yok. Bakın Yeni Zelanda'da 49 Kişi, 49...
16 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir Türkiye var, ikinci bir Türkiye yok. Bakın Yeni Zelanda'da 49 kişi, 49 Müslüman öldürülüyor, hedefte neresi var? Türkiye var, bir de bu kardeşiniz var."
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 09:33 Kaynak: AA
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