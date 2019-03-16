Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir Türkiye Var, İkinci Bir Türkiye Yok. Bakın Yeni Zelanda'da 49 Kişi, 49...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir Türkiye Var, İkinci Bir Türkiye Yok. Bakın Yeni Zelanda'da 49 Kişi, 49...

16 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir Türkiye var, ikinci bir Türkiye yok. Bakın Yeni Zelanda'da 49 kişi, 49 Müslüman öldürülüyor, hedefte neresi var? Türkiye var, bir de bu kardeşiniz var."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir Türkiye var, ikinci bir Türkiye yok. Bakın Yeni Zelanda'da 49 kişi, 49 Müslüman öldürülüyor, hedefte neresi var? Türkiye var, bir de bu kardeşiniz var."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 09:33 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İki Dünya Devi El Ele Verdi, Yapay Zeka Türkçeyi Söktü Fotoğrafı Yeni Zelanda Saldırısının Simgesi Olan Muhsin el-Harbi Hayatını Kaybetti Türkiye'nin 2019 FIBA Dünya Kupası'ndaki Rakipleri Belli Oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun Kulağını Çek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 21:49:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir Türkiye Var, İkinci Bir Türkiye Yok. Bakın Yeni Zelanda'da 49 Kişi, 49...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]