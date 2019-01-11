Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir Yanda Terör Örgütlerine Karşı Dimdik Duranlar, Türkiye'nin Demokratik...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir Yanda Terör Örgütlerine Karşı Dimdik Duranlar, Türkiye'nin Demokratik...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir yanda terör örgütlerine karşı dimdik duranlar, Türkiye'nin demokratik ve ekonomik kazanımlarına darbe vurmaya çalışanlara geçit vermeyenler var. Diğer tarafta ise terör örgütleri ile kol kola girenler, kendi çıkarları için feda edemeyecekleri hiçbir değeri olmayanlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir yanda terör örgütlerine karşı dimdik duranlar, Türkiye'nin demokratik ve ekonomik kazanımlarına darbe vurmaya çalışanlara geçit vermeyenler var. Diğer tarafta ise terör örgütleri ile kol kola girenler, kendi çıkarları için feda edemeyecekleri hiçbir değeri olmayanlar var."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:49 Kaynak: AA

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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