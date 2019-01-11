Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir Yanda Terör Örgütlerine Karşı Dimdik Duranlar, Türkiye'nin Demokratik...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir yanda terör örgütlerine karşı dimdik duranlar, Türkiye'nin demokratik ve ekonomik kazanımlarına darbe vurmaya çalışanlara geçit vermeyenler var. Diğer tarafta ise terör örgütleri ile kol kola girenler, kendi çıkarları için feda edemeyecekleri hiçbir değeri olmayanlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir yanda terör örgütlerine karşı dimdik duranlar, Türkiye'nin demokratik ve ekonomik kazanımlarına darbe vurmaya çalışanlara geçit vermeyenler var. Diğer tarafta ise terör örgütleri ile kol kola girenler, kendi çıkarları için feda edemeyecekleri hiçbir değeri olmayanlar var."

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Türkiye'nin İlk Video Müzik Kanalı Kral TV, 1 Şubat'ta Yayın Hayatına Son Verecek

Doktor Biran Ekici, Kleopatra Koyteyli'ni Türkiye'de Uygulamaya Başladı

Estetik İçin Türkiye'ye Gelen Araplar En Çok Kıvanç Tatlıtuğ'un Burnunu İstiyor

Ticaret Bakanı Pekcan'dan İhracat Desteği Müjdesi: 3 Milyar 104 Milyon Lira Destek Vereceğiz