Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir Yandan Ruslar ve İranlılar Diğer Yandan Amerikalılarla, En Başta...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir yandan Ruslar ve İranlılar diğer yandan Amerikalılarla, en başta Suriye'nin kendi halkıyla iş birliği içinde bölgemizi bu büyük felaketten kurtarmakta kararlıyız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Bir yandan Ruslar ve İranlılar diğer yandan Amerikalılarla, en başta Suriye
'nin kendi halkıyla iş birliği içinde bölgemizi bu büyük felaketten kurtarmakta kararlıyız."
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:32 Kaynak: AA
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