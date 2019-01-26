Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir Yandan Ruslar ve İranlılar Diğer Yandan Amerikalılarla, En Başta...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir Yandan Ruslar ve İranlılar Diğer Yandan Amerikalılarla, En Başta...

46 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir yandan Ruslar ve İranlılar diğer yandan Amerikalılarla, en başta Suriye'nin kendi halkıyla iş birliği içinde bölgemizi bu büyük felaketten kurtarmakta kararlıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir yandan Ruslar ve İranlılar diğer yandan Amerikalılarla, en başta Suriye'nin kendi halkıyla iş birliği içinde bölgemizi bu büyük felaketten kurtarmakta kararlıyız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:32 Kaynak: AA

Suriye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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