Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bırakın doları moları; paramıza, Türk Lirası'na dönelim"
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bırakın doları moları; paramıza, Türk Lirası'na dönelim' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bırakın doları moları; paramıza, Türk Lirası'na dönelim"

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması

TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (6)

Erdoğan: "Bırakın doları moları; paramıza, Türk Lirası'na dönelim. Türk Lirası artık kaybettirmiyor. Milliliğimizi, yerliliğimizi burada da gösterelim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bırakın doları moları; paramıza, Türk Lirası'na dönelim

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:50 Kaynak: AA
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