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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birazdan açıklayacağımız paketteki imkanlardan istifade edecek firmalar...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birazdan açıklayacağımız paketteki imkanlardan istifade edecek firmalar için ön şartımız, istihdam kaybına yol açmamalarıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birazdan açıklayacağımız paketteki imkanlardan istifade edecek firmalar için ön şartımız, istihdam kaybına yol açmamalarıdır. " - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 07:05 Kaynak: İHA
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