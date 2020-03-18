Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birazdan açıklayacağımız paketteki imkanlardan istifade edecek firmalar... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Birazdan açıklayacağımız paketteki imkanlardan istifade edecek firmalar... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birazdan açıklayacağımız paketteki imkanlardan istifade edecek firmalar...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birazdan açıklayacağımız paketteki imkanlardan istifade edecek firmalar için ön şartımız, istihdam kaybına yol açmamalarıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birazdan açıklayacağımız paketteki imkanlardan istifade edecek firmalar için ön şartımız, istihdam kaybına yol açmamalarıdır. " - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 07:05 Kaynak: İHA

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