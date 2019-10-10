Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birbirimizden başka dostumuz, birbirimizden başka sırtımızı yaslayacak hiç...
2 saat önce
Salondan ve katılımcılardan görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:53 Kaynak: AA
Salondan ve katılımcılardan görüntüler
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. (10)
Merih Demiral'den Juventuslu eski futbolcu Marchisio'ya Barış Pınarı Harekatı cevabı Lojistik devi Taha Kargo, sektöre öncülük etmeye devam ediyor "Gel savaşma, sevişelim" diyen rapçi Ezhel, Twitter'da gündem oldu Pakistan, Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye'ye desteğini açıkladı