Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bireyi Ailesinden Kopardığınızda Onu İstediğiniz Gibi Savurmanız,...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bireyi ailesinden kopardığınızda onu istediğiniz gibi savurmanız, biçimlendirmeniz, korkutmanız, yönlendirmeniz, kullanmanız kolaylaşır. Güya tabuları yıkıyoruz diye yola çıkanlar sonuçta insanlarımızı daha büyük tabulara mahkum ederek ailelerinden koparıyorlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Bireyi ailesinden kopardığınızda onu istediğiniz gibi savurmanız, biçimlendirmeniz, korkutmanız, yönlendirmeniz, kullanmanız kolaylaşır. Güya tabuları yıkıyoruz diye yola çıkanlar sonuçta insanlarımızı daha büyük tabulara mahkum ederek ailelerinden koparıyorlar."
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 08:18 Kaynak: AA
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