CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN : BİRİLERİ 'BİZİM ÇOCUKLAR YİNE BAŞARDI' DEMEK İÇİN BEKLİYORDU (1) - Son Dakika

İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül darbesinin 40. yılında, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'nda konuşuyor.

" Türkiye'de bugüne kadar yapılmış veya teşebbüs edilmiş hiçbir darbe, özellike vesayetin hiçbir oyunu, meşru, milli, masum, onurlu

değildir" diyen Erdoğan, 15 Temmuz gecesini hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiç şüphe yok ki 15 Temmuz gecesi birileriyine aynı mekanlarda 'Bizim çocuklar yine başardı.' demek için bekliyordu" diye konuştu.

Erdoğan, "Türkiye'yi 12 Eylül darbesine hazırlayan karanlık odak, hiç şüphesiz darbe sonrasının planlamasını da yapmıştır. Ülkemizin fikir hayatı 12 Eylül darbesinden sonra hiçbir zaman eskisi kadar canlı olamadı" ifadesini kullandı.