Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri devraldıkları altyapı, üstyapı ve sosyal destek hizmetleri için...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri devraldıkları altyapı, üstyapı ve sosyal destek hizmetleri için...

44 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: -"250 kilometre menzili olan SOM füzesini biz ürettik. Bize stratejik ortaklarımız bir tane vermiyorlardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

-"250 kilometre menzili olan SOM füzesini biz ürettik. Bize stratejik ortaklarımız bir tane vermiyorlardı. Şimdi bunları biz üretiyoruz.

-"Malatyamızın tüm ilçelerinde yapımı tamamlanan toplam yatırım bedeli 1 milyar 20 milyon lira olan 109 eserin toplu açılışını yapıyoruz"

-"Bugüne kadar Malatya'ya 21 milyar lira yatırım yaptık"

-"Sivas-Malatya yüksek hızlı tren hattı şehrimizi ülkenin tüm hızlı tren hatlarına bağlayacak önemli bir proje çalışmaları yürüyor"

-"Birileri devraldıkları altyapı, üstyapı ve sosyal destek hizmetleri için kullandığı araçlarını israf diye sergiliyor"

-"Ey PKK terör örgütünün desteklediği HDP. 14-15-16 yaşındaki bu çocukları, öğretmenlerimizi, uzman askerlerimizi ve çavuşlarımızı kaçırmak suretiyle ne yapacağınızı zannediyorsunuz. Siz insanlıktan nasibinizi anlamadınız.

-Daha önceleri Cumartesi anneleri için Galatasaray Lisesi'nin önünde gösteri yapan sanatçılar neredesiniz"

MALATYA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış töreninde halka hitap etti

Malatya, Sivas, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 07:01 Kaynak: İHA
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Son dakikada gelen gole Cumhurbaşkanı Erdoğan işte böyle sevindi!
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