Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri devraldıkları altyapı, üstyapı ve sosyal destek hizmetleri için...

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
-"250 kilometre menzili olan SOM füzesini biz ürettik. Bize stratejik ortaklarımız bir tane vermiyorlardı. Şimdi bunları biz üretiyoruz.
-"Malatyamızın tüm ilçelerinde yapımı tamamlanan toplam yatırım bedeli 1 milyar 20 milyon lira olan 109 eserin toplu açılışını yapıyoruz"
-"Bugüne kadar Malatya'ya 21 milyar lira yatırım yaptık"
-"Sivas-Malatya yüksek hızlı tren hattı şehrimizi ülkenin tüm hızlı tren hatlarına bağlayacak önemli bir proje çalışmaları yürüyor"
-"Birileri devraldıkları altyapı, üstyapı ve sosyal destek hizmetleri için kullandığı araçlarını israf diye sergiliyor"
-"Ey PKK terör örgütünün desteklediği HDP. 14-15-16 yaşındaki bu çocukları, öğretmenlerimizi, uzman askerlerimizi ve çavuşlarımızı kaçırmak suretiyle ne yapacağınızı zannediyorsunuz. Siz insanlıktan nasibinizi anlamadınız.
-Daha önceleri Cumartesi anneleri için Galatasaray Lisesi'nin önünde gösteri yapan sanatçılar neredesiniz"
MALATYA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış töreninde halka hitap etti