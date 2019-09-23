Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri istemese de gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Mısır Cumhurbaşkanı...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri istemese de gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin hakkını aramaya devam edeceğiz. Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:12 Kaynak: AA
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