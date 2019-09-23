Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri istemese de, Cemal Kaşıkçı'nın, Mursi'nin hakkını aramaya devam...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri istemese de, Cemal Kaşıkçı'nın, Mursi'nin hakkını aramaya devam...

24 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'de Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince düzenlenen etkinlikte ABD'deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumuyla buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince düzenlenen etkinlikte ABD'deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumuyla buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri istemese de, Cemal Kaşıkçı'nın, Mursi'nin hakkını aramaya devam...

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:37 Kaynak: AA
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