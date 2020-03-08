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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri karşı çıksa da Boğaz'ın yükünü hafifletecek Kanal İstanbul'u...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri karşı çıksa da Boğaz'ın yükünü hafifletecek Kanal İstanbul'u ülkemize kazandırmakta kararlıyız."
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 05:40 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri karşı çıksa da Boğaz'ın yükünü hafifletecek Kanal İstanbul'u ülkemize kazandırmakta kararlıyız." - İSTANBUL
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