Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri ne yaparsa yapsın, biz 82 milyonun her bir ferdini Türkiye ortak...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri ne yaparsa yapsın, biz 82 milyonun her bir ferdini Türkiye ortak...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri ne yaparsa yapsın, biz 82 milyonun her bir ferdini Türkiye ortak paydasında buluşturmanın mücadelesini vereceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri ne yaparsa yapsın, biz 82 milyonun her bir ferdini Türkiye ortak paydasında buluşturmanın mücadelesini vereceğiz."
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:25 Kaynak: AA
Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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