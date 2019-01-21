Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri Siyaset Yoluyla, Birileri Sahada Silahla, Birileri Masada...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri Siyaset Yoluyla, Birileri Sahada Silahla, Birileri Masada...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri siyaset yoluyla, birileri sahada silahla, birileri masada diplomasiyle Türkiye'yi yeniden kendi kafalarındaki o dar kalıplara sokmak için cansiperane bir şekilde çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri siyaset yoluyla, birileri sahada silahla, birileri masada diplomasiyle Türkiye'yi yeniden kendi kafalarındaki o dar kalıplara sokmak için cansiperane bir şekilde çalışıyor. Halbuki artık o günler geride kaldı. Bir başka ifadeyle 'cin şişeden çıktı'."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:16 Kaynak: AA

Politika
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