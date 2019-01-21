Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri Siyaset Yoluyla, Birileri Sahada Silahla, Birileri Masada...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri siyaset yoluyla, birileri sahada silahla, birileri masada diplomasiyle Türkiye'yi yeniden kendi kafalarındaki o dar kalıplara sokmak için cansiperane bir şekilde çalışıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Birileri siyaset yoluyla, birileri sahada silahla, birileri masada diplomasiyle Türkiye
'yi yeniden kendi kafalarındaki o dar kalıplara sokmak için cansiperane bir şekilde çalışıyor. Halbuki artık o günler geride kaldı. Bir başka ifadeyle 'cin şişeden çıktı'."
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:16 Kaynak: AA
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