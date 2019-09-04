Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var. Ama benim elimde nükleer...
5 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var. Ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın!
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 07:26 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var. Ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın! Ben bunu kabul etmiyorum."
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