Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var. Ama benim elimde nükleer...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var. Ama benim elimde nükleer...

5 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var. Ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var. Ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın! Ben bunu kabul etmiyorum."

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 07:26 Kaynak: AA
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