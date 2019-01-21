Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birilerinin 'Piyasanın Şartları' Kılıfı ile Fırsatçılığa Yönelmesi...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birilerinin 'piyasanın şartları' kılıfı ile fırsatçılığa yönelmesi gerçekten çok üzüntü vericidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Birilerinin 'piyasanın şartları' kılıfı ile fırsatçılığa yönelmesi gerçekten çok üzüntü vericidir."
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:53 Kaynak: AA
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