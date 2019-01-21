Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birilerinin 'Piyasanın Şartları' Kılıfı ile Fırsatçılığa Yönelmesi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birilerinin 'Piyasanın Şartları' Kılıfı ile Fırsatçılığa Yönelmesi...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birilerinin 'piyasanın şartları' kılıfı ile fırsatçılığa yönelmesi gerçekten çok üzüntü vericidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birilerinin 'piyasanın şartları' kılıfı ile fırsatçılığa yönelmesi gerçekten çok üzüntü vericidir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:53 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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