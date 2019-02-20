Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birinci Yaşlılık Şurası'na Katıldı - Detaylar (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birinci Yaşlılık Şurası'na Katıldı - Detaylar (2)

34 dakika önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programa katılan büyüklere "asırlık çınar" ödüllerini vermesi Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Birinci Yaşlılık Şurası'na katıldı.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programa katılan büyüklere "asırlık çınar" ödüllerini vermesi
Toplu fotoğraf çekimi
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Birinci Yaşlılık Şurası'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programa katılan büyüklere "asırlık çınar" ödüllerini verdi. -Detaylar 2-

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:52 Kaynak: AA

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