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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti

14.02.2022 11:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan'ın davetine icabetle 14-15 Şubat'ta resmi temaslarda bulunacağı Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan'ın davetine icabetle 14-15 Şubat'ta resmi temaslarda bulunacağı Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Abu Dabi'ye hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde açıklamalarda bulundu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Açıklamaların ardından apronda bulunan askeri tören kıtasını selamlayan Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe uğurladı.

"TC-TRK" uçağıyla saat 11.35'de BAE'ye hareket eden Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-BAE arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilerek, iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak. Ayrıca, barış ve istikrarın tesisi ve korunması anlayışı temelinde, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilere önemli katkılar sağlayacak anlaşmaların imzalanması da gündemde olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Şubat'ta Dünya Fuarı "EXPO 2020 Dubai"de, açılışını yapacağı Türkiye Milli Günü'nde, Türkiye'nin sergi alanını gezecek.

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Birleşik Arap Emirlikleri, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti - Son Dakika


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