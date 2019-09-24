Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson'ı kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson'ı kabul etti

21 dakika önce

NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson'ı kabul etti, System.String[]

NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ı kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile görüştü.

BM Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Birleşik Krallık, Boris Johnson, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:02 Kaynak: AA
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