Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü.
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü., System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü.

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 04:20 Kaynak: AA
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