Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 04:20 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü.
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