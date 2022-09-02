Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü

02.09.2022 22:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye- Birleşik Krallık ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Boris Johnson'ın görev süresi boyunca kendisiyle yakın bir diyalog tesis ettiklerini ve iki ülke ilişkilerini karşılıklı saygı ve anlayış temelinde daha da geliştirdiklerini belirtti.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, stratejik ortak ve yakın müttefik olan Birleşik Krallık'la ilişkilerin aynı sağduyu ve öngörüyle ilerleyen dönemde her alanda derinleşerek gelişeceğine inandığını ifade etti.

YORUMLAR
500
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz hediye! AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz hediye! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson'la telefon görüşmesinde, stratejik ortak olan iki ülkenin ilişkilerinin gelecekte derinleşerek... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson'la telefon görüşmesinde, stratejik ortak olan iki ülkenin ilişkilerinin gelecekte derinleşerek...
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Boris Johnson, England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:10 AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz hediye!
21:44 Fenerbahçe'den giden başarılı eldiven Berke Özer, Portimonense ile resmi sözleşme imzaladı
21:34 Erdoğan'dan partililere İstanbul talimatı: Bu rakam yetmez, 98 vekilliğin yarısından fazlasını biz alalım
21:17 Rusya, Avrupa'nın yaptırımlarına karşı en büyük kozunu oynadı! Doğal gaz sevkiyatı süresiz durduruldu
20:43 Yunanistan'ın baskısıyla 30 Ağustos paylaşımını kaldıran NATO'ya, MSB'den tepki: Kabul edilemez
20:33 Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Konyaspor yenilgisine rağmen Fenerbahçe hala açık ara en büyük favori
19:57 Ümraniyespor-Trabzonspor maçı canlı anlatım! İstanbul'da golün eli kulağında, akın akın geliyorlar
19:51 Kılık değiştirip sınırdan kaçmaya çalıştı! İşte yakalanan Semra Güzel'in son hali
19:44 Yurt dışına kaçmak isterken yolda yakalandı! HDP'li Semra Güzel, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi
19:24 Fenerbahçe'den 4 Nisan çağrısı: Adalet arayışının son bulması en büyük temennimiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 22:25:17. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement