Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birleşmiş Milletler'in Mursi'nin şüpheli ölümünü muhakkak gündeme...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birleşmiş Milletler'in Mursi'nin şüpheli ölümünü muhakkak gündeme...

34 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birleşmiş Milletler'in Mursi'nin şüpheli ölümünü muhakkak gündeme alacağına, sorumlulardan hesap soracağına inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Birleşmiş Milletler'in Mursi'nin şüpheli ölümünü muhakkak gündeme alacağına, sorumlulardan hesap soracağına inanıyorum."
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:32 Kaynak: AA
Muhammed Mursi, Birleşmiş Milletler, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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