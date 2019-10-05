Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz en büyük gücümüzdür.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz en büyük gücümüzdür.

47 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz en büyük gücümüzdür.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz en büyük gücümüzdür. Adalet duygumuza, vicdanımıza, ahlakımıza, dirayetimize, ülkemize, hizmet aşkımıza sahip çıktığımız sürece hiç kimse milletimizle aramıza giremez."

Cumhurbaşkanı, Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:36 Kaynak: AA
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