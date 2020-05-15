Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birliğimize, beraberliğimize ve canımıza kasteden teröristlere ve onların...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birliğimize, beraberliğimize ve canımıza kasteden teröristlere ve onların destekçilerine karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birliğimize, beraberliğimize ve canımıza kasteden teröristlere ve onların destekçilerine karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz"
Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 02:36 Kaynak: AA
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