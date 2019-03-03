Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birliğimizi Beraberliğimizi Bozmayacağız. AK Parti ve MHP Olarak Cumhur...
46 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birliğimizi beraberliğimizi bozmayacağız. AK Parti ve MHP olarak Cumhur İttifakı'nın içinde konsolide olacağız, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Birliğimizi beraberliğimizi bozmayacağız. AK Parti
ve MHP
olarak Cumhur İttifakı'nın içinde konsolide olacağız, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye
olacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 03:06 Kaynak: AA
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