Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birliğimizi Beraberliğimizi Bozmayacağız. AK Parti ve MHP Olarak Cumhur...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birliğimizi Beraberliğimizi Bozmayacağız. AK Parti ve MHP Olarak Cumhur...

46 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birliğimizi beraberliğimizi bozmayacağız. AK Parti ve MHP olarak Cumhur İttifakı'nın içinde konsolide olacağız, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birliğimizi beraberliğimizi bozmayacağız. AK Parti ve MHP olarak Cumhur İttifakı'nın içinde konsolide olacağız, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 03:06 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, MHP, AK Parti, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gül ve Davutoğlu Önderliğinde Kurulacağı Söylenen Partiden Yeni Açıklama Geldi AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar Skandal Sözler: Allah Mahşerde Size Hesap Sormaz

6 Ay Hapis Cezası Alan Oyuncu Ufuk Bayraktar Tahliye Oldu Erdoğan'dan İdris Naim Şahin'e Sert Sözler: Taklacı, Sen Kimsin Ya!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.3.2019 15:52:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birliğimizi Beraberliğimizi Bozmayacağız. AK Parti ve MHP Olarak Cumhur...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]