Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Asla Batı Dünyasının Mültecilere Kapılarını Kapatmasına, Her Gün...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Asla Batı Dünyasının Mültecilere Kapılarını Kapatmasına, Her Gün...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz asla Batı dünyasının mültecilere kapılarını kapatmasına, her gün Akdeniz'in karanlık sularında onların ölümünü seyretmesine yol açan zihniyetle hareket etmedik, edemeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz asla Batı dünyasının mültecilere kapılarını kapatmasına, her gün Akdeniz'in karanlık sularında onların ölümünü seyretmesine yol açan zihniyetle hareket etmedik, edemeyiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:02 Kaynak: AA

Akdeniz, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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