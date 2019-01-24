Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Asla Batı Dünyasının Mültecilere Kapılarını Kapatmasına, Her Gün...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz asla Batı dünyasının mültecilere kapılarını kapatmasına, her gün Akdeniz'in karanlık sularında onların ölümünü seyretmesine yol açan zihniyetle hareket etmedik, edemeyiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz asla Batı dünyasının mültecilere kapılarını kapatmasına, her gün Akdeniz'in karanlık sularında onların ölümünü seyretmesine yol açan zihniyetle hareket etmedik, edemeyiz."
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:02 Kaynak: AA
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