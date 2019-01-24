Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Asla Batı'nın Mültecilere Kapılarını Kapatmasına, Onların Ölümlerini...

IHAAW125844-SIY/24-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz asla Batı'nın mültecilere kapılarını kapatmasına, onların ölümlerini seyretmesine yol açan zihniyet ile hareket etmedik, edemeyiz" dedi.

IHAAW125844-SIY/24-01-2019



- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz asla Batı'nın mültecilere kapılarını kapatmasına, onların ölümlerini seyretmesine yol açan zihniyet ile hareket etmedik, edemeyiz" dedi. 24.01.2019 12: 58: 44 TSI

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