Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Asla Batı'nın Mültecilere Kapılarını Kapatmasına, Onların Ölümlerini...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Asla Batı'nın Mültecilere Kapılarını Kapatmasına, Onların Ölümlerini...

1 saat önce

IHAAW125844-SIY/24-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz asla Batı'nın mültecilere kapılarını kapatmasına, onların ölümlerini seyretmesine yol açan zihniyet ile hareket etmedik, edemeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
IHAAW125844-SIY/24-01-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz asla Batı'nın mültecilere kapılarını kapatmasına, onların ölümlerini seyretmesine yol açan zihniyet ile hareket etmedik, edemeyiz" dedi. 24.01.2019 12: 58: 44 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:04 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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