Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Asla Batı'nın Mültecilere Kapılarını Kapatmasına, Onların Ölümlerini...
1 saat önce
IHAAW125844-SIY/24-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz asla Batı'nın mültecilere kapılarını kapatmasına, onların ölümlerini seyretmesine yol açan zihniyet ile hareket etmedik, edemeyiz" dedi.
IHAAW125844-SIY/24-01-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz asla Batı'nın mültecilere kapılarını kapatmasına, onların ölümlerini seyretmesine yol açan zihniyet ile hareket etmedik, edemeyiz" dedi. 24.01.2019 12: 58: 44 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:04 Kaynak: İHA
Dehşete Düşüren Cinayet! Gelinin Altınları İçin Damadı Öldürdüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim Suriye'de İşgal Derdimiz Yok
Boşanmak İstediği Kocasından "Hayır" Cevabı Alan Kadın, 15 Günlük Eşini Bıçaklayarak Öldürdü
Kocasını Öldürdü, Cesedini 4 Parçaya Bölüp, Bahçeye Gömdü