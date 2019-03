Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Başarıyı Ödüllendirirken Muhalefet Ne Yaptı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz başarıyı ödüllendirirken muhalefet ne yaptı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz başarıyı ödüllendirirken muhalefet ne yaptı? Tencere yuvarlandı kapağını buldu. Bay Kemal gitti kendisi gibi birini buldu. Sürekli kaybeden birini aday yaptı. Seçimde iki kez yenilmiş bir şahsı Ankaralıların karşısına çıkardılar. Bir bukalemun ittifakı oluşturdular"

-"Bölücü örgütün uzantılarını sözde CHP, İP listelerinden belediyelere sızdırmak için yaptıkları kirli pazarlıklardan hiç söz etmiyorlar. Milletin önüne çıkıp mertçe bölücü örgütün uzantılarıyla hangi şartlarda ittifak kurduklarını söylemiyorlar. Bunu yapmadıkları gibi utanmadan her gün bize saldırıyorlar"

-"Üç ortak söz birliği etmişçesine bize kara çalıyorlar. Şahsıma ve milletimize hakaretler savuran sanatçı müsveddelerine sahip çıktığı kadar, bu millete sahip çıkmıyorlar"

-"Bugüne kadar Bay Kemal'in ağzından, bütün bu olan rezaletlere. Malum yapılar var ya, tek bir cümle işittiniz mi?"

-"Hanımefendinin bununla ilgili tek bir sözünü duydunuz mu? Saadet'in tek bir eleştirisine rastladınız mı? Ama her gün televizyondalar, her mitingde bize saldırıyorlar. En ufak meselelerde söyleyecek sözleri var, fakat Türkiye'nin bekasına dair bir cümleleri yok"

"Üzülüyorum ki Saadet'te onlarla beraber"

"Bay Kemal siz bu ezan düşmanları ile berabersiniz. Meral Hanım siz ezan düşmanları ile berabersiniz. HDP'yi söylememe gererek yok, ama üzülüyorum ki Saadet'te onlarla beraber"

"Bölücü örgütün siyasi uzantılarını da kollarının altına aldılar. Marjinalleri, sapkınları, ezan ve bayrak karşıtlarını da ittifaka dahil ettiler. Nabza göre şerbet veren, doğuda bölücü, batıda Atatürkçü, Ankara'da ülkücü olan, her şekle giren bir bukalemun ittifakı oluşturdular"

"Yenimahalle şehir olamadı, hala köy. Yokluk, yoksulluk ve yasaklar. Bunlar CHP zihniyetinin Yenimahalle'deki görüntüsüdür. Size dağıtılan gülücüklere aldanıyorsanız, gülücüklerle Yenimahalle'yi 10 yıl uyuttular"

"Keçiören, Kuyubaşı, Esenboğa Havalimanı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi raylı sistem projemizin alt yapı çalışmalarını tamamladık, bu yılki yatırım programına aldık. Yakında ihalesine çıkıp inşallah en kısa sürede de inşaatına başlıyoruz. Böylece Yenimahalle ile Esenboğa Havalimanı arası raylı sistemlerle düşenmiş olacak"



ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Kemal siz bu ezan düşmanları ile berabersiniz. Meral Hanım siz ezan düşmanları ile berabersiniz. HDP'yi söylememe gerek yok, külliyen ezan düşmanları ile beraber ama üzülüyorum ki Saadet'te onlarla beraber" dedi.

Ankara Yenimahalle'de düzenlenen mitingde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinin de Yenimahalleli olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanlığı görevini devraldıktan sonra Keçiören'den Beştepe'deki Külliyemize taşındık, 4 seneye yakındır sizlerle komşuyum" diye konuştu.

Yenimahalle Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki'nin tecrübelerinden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "31 Mart'ta Yenimahalle'yi, ilçemize samimiyet ve gayretle hizmet edecek kadrolarla yeniden tanıştırmamız lazım. 31 Mart'ta Yenimahalle'nin hasretine artık son vermemiz gerekiyor. Geçmişi başarılarla dolu, tecrübeli, gayretli, samimiyetle çalışacak bir arkadaşımızı aday gösterdik. Veysel Tiryaki kardeşimizi sizler zaten yakından tanıyorsunuz. Üç dönem Altındağ'da belediye başkanlığı yaptı. 15 yıl. Ezer müessiri ile değerlidir. Eşek ölür kalır semeri, insan ölün kalır semeri. Veysel Tiryaki kardeşimi tanımak için Altındağ yeter. Yürüyemeyen, ayakta duramayanlarla bu iş olmaz. Dinamik, işini bilen, bu konuda tecrübeli arkadaşlara ihtiyacımız var. 15 sene gecesini gündüzüne kattı, şehrimizin en mazlum ilçesini Ankara'nın en gözde yerlerinden birisi haline getirdi. Bu birikimi, bu vizyonu Yenimahalle'ye de taşıyacağız" şeklinde konuştu.

"Utanmadan her gün bize saldırıyorlar"

"Tencere yuvarlanır kapağını bulur" sözünü hatırlatan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için kendisi gibi birini bulduğunu söyleyen Erdoğan, "9 yılda 9 seçim kaybeden CHP Genel Başkanı, Ankara Büyükşehir Belediyesine kendisi gibi sürekli kaybeden birini aday yaptı. Daha önce iki defa sandıkta milletten ret yemiş, iki kez yenilmiş, hatta geçmişte belediye başkanlığı yaptığı ilçede bile yüzde 10'u zor almış bir şahsı tekrar Ankaralının karşısına çıkarttılar. Seçim öncesi CHP kapısından ayrılmayan, sonra istifa edip alengirli işlere bulaşan bu çatı 'adayımız' diye yine Ankara'ya dayattılar. Sadece bununla kalmadılar, bölücü örgütün siyasi uzantılarını da kollarının altına aldılar. Marjinalleri, sapkınları, ezan ve bayrak karşıtlarını da ittifaka dahil ettiler. Nabza göre şerbet veren, doğuda bölücü, batıda Atatürkçü, Ankara'da ülkücü olan, her şekle giren bir bukalemun ittifakı oluşturdular. CHP'nin başındaki zat Ankara'da sürekli bozkurt işareti ile dolaşıyor. Nereden çıktı bu, yanındaki hanımefedi de buralarda sürekli vatan millet edebiyatı yapıyor. Ancak ne Bay kemal ne de hanımefendi HDP'nin niçin kendilerine destek verdiğini millete söylemiyorlar. HDP'nin Ankara'da aday çıkartmadığını neden millete izah etmiyorlar? Yenimahalle'de bölücü örgütün uzantılarının neden aday göstermediğini siz komşularıma anlatmıyorlar? Başka yerlerde 3 bin haneli beldelerde bile adayı olan bu partinin niçin 920 bin nüfusla Çankaya'da, 910 bin nüfuslu Keçiören'de, 660 bin nüfuslu Yenimahalle'de aday göstermediğine açıklık kazandırmıyorlar. Hepsinden önemlisi 5,5 milyonluk Ankara'da, 15,5 milyonluk İstanbul'da daha pek çok büyükşehirde adayının olmadığını niçin açıklamıyorlar? Bölücü örgütün uzantılarını CHP listelerinden, sözde İYİ Parti listelerinden, belediyelere sızdırmak için yaptıkları kirli pazarlıklardan hiç bahsetmiyorlar. Milletin huzuruna çıkıp mertçe, delikanlıca, bölücü örgütün uzantıları ile hangi şartlarda ittifak kurduklarını söylemiyorlar. Bunu yapmadıkları gibi bir de utanmadan her gün bize saldırıyorlar. Üç ortak söz birliği etmişçesine sabah akşam bize kara çalıyorlar. Şahsıma ve milletimize hakaretler savuran sanatçı müsveddelerine sahip çıktıkları kadar bu ülkenin birliğine, dirliğine sahip çıkmıyorlar. Ezan, bayrak, devlet düşmanlarını savundukları kadar Türkiye'nin toprak bütünlüğünü savunmuyorlar" ifadelerini kullandı.

"Topu birden gelsin"

HDP sözcülerinin konuşmalarını mitinge katılanlara izlettiren Erdoğan, "Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bu adam ne diyor? Bu Kürt de değil. Kürt olmadığı halde Kürtleri de istismar ediyor. Bunlar yalancı. Türkiye 780 bin kilometrekare ile Anadolu toprağı. Bu alanın üzerinde bir spekülasyon yaptırtmayız, bu toprakları böldürtmeyiz. Kürdistan'ı çok seviyorsan Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var, defolsun oraya gitsin. Benim ülkemde böyle bir yer yok. Biz ülkemizin üzerinde, topraklarımızın üzerinde ameliyat yaptırmayız. Biri de çıktı 'Biz sırtımızı PKK, YPG, PYD'ye dayamışız.' Biz de sırtımızı milletimize ve Allah'ımıza dayadık. '1 Temmuz'a kadar Terörle Mücadele Yasası'nı kaldırmazlarsa savaş kapıyı çalar' diyor. Ne oldu, kaldırmadık. Savaş kapıyı çalacakmış. Buyursunlar gelsinler, topu birden gelsin. Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de bunların inlerine girdik" açıklamasında bulundu.

"Böyle bir muhalefet olur mu?"

"Bugüne kadar Bay Kemal'in ağzından bütün bu olan rezaletlere, malum yapılar var ya, tek bir cümle işittiniz mi? Hanımefendinin bununla ilgili tek bir sözünü duydunuz mu? Saadet'in buna dair tek bir eleştirisine rastladınız mı?" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, her gün kendilerine iftira atıldığını söyledi. Erdoğan, "En ufak meselelerde bile söyleyecek sözleri var, fakat Türkiye'nin toprak bütünlüğüne, birliğine, beraberliğine, bekasına dair bir cümleleri yok. Böyle bir muhalefet olur mu? Böyle bir muhalefetin ülkeye bir hayrı olur mu? 31 Mart'ta bukalemun ittifakını sandığa gömmek gerekmez mi?" dedi.

Türkiye'de daima iki zihniyetin, iki siyaset anlayışının mücadele sahası olarak geçtiğini kaydeden Erdoğan, "Bunlardan ilki AK Parti'nin temsil ettiği eser, yatırım, hizmet siyasetidir. Diğer ise CHP'nin temsil ettiği takoz siyasetidir. Hiçbir zaman hayırlı bir işte bunlar yoktur. İstisnalar kaideyi bozmaz ama CHP'nin genel karakteri budur. CHP; çöp, çamur, çukur. Yenimahalle şehir olamadı, hala köy. Yokluk, yoksulluk ve yasaklar. Bunlar CHP zihniyetinin Yenimahalle'deki görüntüsüdür. Size dağıtılan gülücüklere aldanıyorsanız, gülücüklerle Yenimahalle'yi 10 yıl uyuttular. Artık benim Yenimahalleli kardeşlerim gereğini yapacaktır. CHP; başarısızlık, beceriksizlik, işbilmezlik demektir. Merhum Menderes'ten rahmetli Özal, Erbakan ve Türkeş'e kadar bütün liderler CHP'nin saldırılarına maruz kalmıştır. Biz de 2002'den beri attığımız her adımda karşımızda her zaman CHP'yi bulduk. Bay Kemal akşam yalan, sabah iftira" diye konuştu.

Man Adaları davasını hatırlatan Erdoğan, "Ailece dava açtık, 2,5 milyar kazandık. Şimdi Yargıtay'a götürecek. Önce bir yardım sandığı kurdular, CHP'li milletvekilleri 5'er bin lira veriyor. Dava Yargıtay'da da onandığı taktirde 2,5 milyarı ben Mehmetçik Vakfına vereceğim. Mehmet Bey döner dağıttı, ben diyorum ki biraz kalıcı olsun. Bu teröristleri inşallah oralardaki paralarla, ürettiğimiz silahlarla kökünü kazıyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye'de terörün sıfırlanana kadar mücadelenin süreceğinin altını çizen Erdoğan, Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını belirtti. Erdoğan, "Darbe dönemlerinin demokrasimizde yol açtığı tahribatı temizlemek istedik, karşımızda cuntacı CHP'yi bulduk. Başörtüsü, kılık kıyafet üzerindeki yasakları kaldırmak istedik, karşımızda milli irade düşmanı CHP'yi bulduk. Siyasette, ticarette, istihdamda, kadınlarımızın konumlarını güçlendirmek istedik, karşımızda ezanımızı ıslıklayan marjinalleri ile yine CHP'yi bulduk. Bay Kemal siz bu ezan düşmanları ile berabersiniz. Meral Hanım siz ezan düşmanları ile berabersiniz. HDP'yi söylememe gererek yok, külliyen ezan düşmanları ile beraber ama üzülüyorum ki Saadet'te onlarla beraber. Bayrağımızı yakanlar bunlar. Bu dörtlü çete bunlarla beraber. Ezanımıza tahammül edemeyenler bunlar, utanmadan çıkıyor CHP'nin sözcüsü 'Onlar düdükleri polise karşı öttürdüler' diyor. Siz kimi aldatıyorsunuz, bu milleti enayi mi zannediyorsunuz? Orada Dünya Kadınlar Günü ile alakalı olarak oraya çıktıklarını söyleyenlere ben söylüyorum, bu millet hukuk milletini sindirerek yaşıyor. Hukuk devletinin içinde Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu vardır, müracaatını yaparsın, sana gösterilen yerde bunu uygulamaya geçersin. O akşam ilk işim İstanbul Valisine bunu sormak oldu. Toplantı ve gösteri için müracaatları var mı dedim, 'yok' dedi. İstiklal Caddesi'ne de meydana da ara sokaklardan girmek suretiyle örgütlü işgal hareketine girmek istediler. Şunu bilecekler artık, Türkiye hukuk devleti içerisinde halkının hukukunu korur. Ancak teröre yönelik adım atanlara da göz açtırmaz. Polisimizle, askerimizle tepelerine bineriz" ifadelerini kullandı.

Yenimahallelilere müjde

Yenimahallelilere müjde veren Erdoğan, "Keçiören, Kuyubaşı, Esonboğa Havalimanı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi raylı sistem projemizin alt yapı çalışmalarını tamamladık, bu yılki yatırım programına aldık. Yakında ihalesine çıkıp inşallah en kısa sürede de inşaatına başlıyoruz. Böylece Yenimahalle ile Esenboğa Havalimanı arası raylı sistemlerle düşenmiş olacak" dedi.

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Demir Grup Sivasspor'un Uçuşuna Yıldırım Rötarı

İngiliz Parlamentosu, Başbakan May'in Önerisini Kabul Etti

Erdoğan'dan Akşener'e: Tayyip Erdoğan Böyle Bir Şeye Tahammül Edemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say'dan 29 Ekim İçin Özel İsteğini Canlı Yayında Açıkladı!