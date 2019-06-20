Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz basın yayın organlarının halk adına siyasetçileri denetlemesine,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz basın yayın organlarının halk adına siyasetçileri denetlemesine, milletin çıkarları için gözcülük yapmasına asla karşı çıkmadık, çıkmıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz basın yayın organlarının halk adına siyasetçileri denetlemesine, milletin çıkarları için gözcülük yapmasına asla karşı çıkmadık, çıkmıyoruz. Bilakis denetim aracı olması gereken medyanın bir tahakküm aracına, siyaseti kendi istekleri doğrultusunda biçimlendirme vasıtası haline dönüşmesine itiraz ediyoruz."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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