Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz 'Belediye İşi Gönül İşi' Diyerek Milletimize Herkesi Kucaklayan Bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz 'Belediye İşi Gönül İşi' Diyerek Milletimize Herkesi Kucaklayan Bir...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz 'belediye işi gönül işi' diyerek milletimize herkesi kucaklayan bir belediye yönetimi taahhüt ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz 'belediye işi gönül işi' diyerek milletimize herkesi kucaklayan bir belediye yönetimi taahhüt ediyoruz. Onlar ise bayrağımıza ve ezanımıza saygısızlık yaparak doğrudan istiklalimize ve istikbalimize saldırıyor. Bunların tek ittifakı, ezan bayrak düşmanlığıdır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 01:54 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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