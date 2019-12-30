Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bilim insanlarımızı desteklemeye devam edeceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz bilim insanlarımızı desteklemeye devam edeceğiz' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bilim insanlarımızı desteklemeye devam edeceğiz"

6 saat önce

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi ve katılımcılardan görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bilim ve Teknik dergisinin Ağustos 1990 sayısını hediye etmesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı...

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi ve katılımcılardan görüntüler

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bilim ve Teknik dergisinin Ağustos 1990 sayısını hediye etmesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri'nde konuştu. (5)

Erdoğan: "Geleceğin bilim insanlarını ve teknoloji girişimcilerini yetiştirmek için 'Geleceğin Teknoloji Yıldızları' programını başlattık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın öncülüğünde önümüzdeki iki senede 81 ilde 100 dene-yap teknoloji atölyesi kuruyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bilim insanlarımızı desteklemeye devam edeceğiz

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Beştepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:46 Kaynak: AA
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