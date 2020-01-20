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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bir güçlü devletsek, bir güçlü devlet olarak bizden birçok beklentiler...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bir güçlü devletsek, bir güçlü devlet olarak bizden birçok beklentiler var. Türkiye barışın anahtarıdır.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:00 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bir güçlü devletsek, bir güçlü devlet olarak bizden birçok beklentiler var. Türkiye barışın anahtarıdır."
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