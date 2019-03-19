Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Bir Yanlış Yaptık, İdamı Kaldırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Bir Yanlış Yaptık, İdamı Kaldırdık.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bir yanlış yaptık, idamı kaldırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bir yanlış yaptık, idamı kaldırdık. Bana göre yanlış yaptık. Niye? 15 Temmuz gecesi 251 vatandaşımızı, askerimi, polisimi şehit edenleri; ağırlaştırılmış da olsa müebbet de olsa cezaevinde onları beslemek bile bana ağır geliyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:01 Kaynak: AA

Politika
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