Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Bir Yanlış Yaptık, İdamı Kaldırdık.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bir yanlış yaptık, idamı kaldırdık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bir yanlış yaptık, idamı kaldırdık. Bana göre yanlış yaptık. Niye? 15 Temmuz gecesi 251 vatandaşımızı, askerimi, polisimi şehit edenleri; ağırlaştırılmış da olsa müebbet de olsa cezaevinde onları beslemek bile bana ağır geliyor."
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:01 Kaynak: AA
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