Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Birileri Gibi Bölge, İstismar Siyaseti Yapmadık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Birileri Gibi Bölge, İstismar Siyaseti Yapmadık.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz birileri gibi bölge, istismar siyaseti yapmadık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz birileri gibi bölge, istismar siyaseti yapmadık. Biz hiçbir zaman Türkiye haritasını renklere göre bölmedik. Biz CHP gibi sadece belli illere, bölgelere, sadece sahil kenarlarına hapsolan bir parti olmadık."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:23 Kaynak: AA

Politika
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