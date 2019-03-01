Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Birileri Gibi Bölge, İstismar Siyaseti Yapmadık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz birileri gibi bölge, istismar siyaseti yapmadık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz birileri gibi bölge, istismar siyaseti yapmadık. Biz hiçbir zaman Türkiye haritasını renklere göre bölmedik. Biz CHP gibi sadece belli illere, bölgelere, sadece sahil kenarlarına hapsolan bir parti olmadık."

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